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المصريون والإنترنت فى رمضان.. كشف المستور بالأرقام "إنفوجراف"

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:00 م
المصريون والإنترنت فى رمضان.. كشف المستور بالأرقام "إنفوجراف" الإنترنت
كتبت ـ هبة السيد

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أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان، ويظهر من التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم، نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد، وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الإنترنت التي تقدم محتوى ترفيهيا مثل المسلسلات والبرامج

الإنفوجراف التالى يكشف تلك الأرقام والمؤشرات.

 

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الانترنت

القومى لتنظيم الاتصالات

التعليم عن بعد

استهلاك تطبيقات الإنترنت

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