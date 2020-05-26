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الشرطة اللبنانية: تحرير محاضر بحق كل من لا يضع كمامة ابتداء من الجمعة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:23 م
الشرطة اللبنانية: تحرير محاضر بحق كل من لا يضع كمامة ابتداء من الجمعة الشرطة اللبنانية - أرشيفية
رويترز

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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى اللبنانى (الشرطة) عن البدء فى تحرير محاضر ضبط (مخالفات) بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية، بما يوازي نحو 33 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة البنك المركزي، بحق كل شخص لا يضع كمامة واقية أثناء انتقاله سيرا على الأقدام، ابتداء من الجمعة المقبل وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحد من انتشار وباء كورونا.


وذكرت قوى الأمن الداخلي - في بيان لها اليوم - أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقرار وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمي ويستند إلى توصيات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية من وباء كورونا بضرورة قيام المواطنين اللبنانيين وجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بوضع كمامة واقية أثناء تنقلاتهم حفاظا على السلامة العامة.


وأشارت إلى وجوب وضع الكمامة أيضا خلال التنقلات باستخدام وسائل النقل العمومية (سيارات الأجرة والميكروباص والحافلات) مع تقييد عدد الركاب، وكذلك أثناء الانتقال بالسيارات الخاصة شريطة ألا يزيد العدد على متن كل سيارة خاصة عن 3 أشخاص من بينهم سائقها وذلك من غير العائلة الواحدة مع ارتدائهم جميعا الكمامات.


كان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، قد أعلن في وقت سابق عن خطة لتوزيع مليون كمامة مجانا بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والداخلية، للوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره، داعيا الجميع إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات في كافة التحركات خارج المنازل والحفاظ على مسافة تباعد آمنة على نحو يحول دون انتشار الوباء. 


وأكد الوزير في تصريحات متعددة أن كافة المعطيات الطبية والعلمية تؤكد فعالية الكمامة في الوقاية من احتمال انتقال العدوى وتُقلص الإصابة بنسبة لا تقل عن 95% .


وسُجلت في لبنان حتى الآن 1140 إصابة بوباء كورونا، إلى جانب وفاة 26 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.


لبنان

الشرطة اللبنانية

كورونا

كورونا فى لبنان

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