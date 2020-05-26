اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:47 م
خالد صلاح
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الخارجية الفلسطينية تسجل 97 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين رعاياها بالعالم

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:55 م
الخارجية الفلسطينية تسجل 97 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين رعاياها بالعالم كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" بين أبناء رعاياها حول العالم ارتفعت إلى 97، والإصابات إلى 1605، تماثل منهم 789 للشفاء.
وأوضحت الوزارة - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سفارة فلسطين لدى الكويت أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس لمواطن يبلغ من العمر (74 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3، وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 17، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 10.
وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52، وأنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 277.
فيما أكد فريق العمل المصغر أنه لم تسجل أية إصابة أو حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ما عدا حالة الوفاة والإصابة في الكويت.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

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