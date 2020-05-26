الجيش الليبى يعلن السيطرة على منطقة الكازيرما وكوبرى المطار جنوب طرابلس

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، أن الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة الكازيرما وكوبرى المطار جنوب طرابلس.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الفصائل الموالية لتركيا تغرر بالمواطنين السوريين وتستغل فقرهم ونزوحهم لإغوائهم للذهاب والقتال تحت العباءة التركية إلى جانب "حكومة الوفاق" في ليبيا، كاشفا عن وجود سماسرة يعملون لنقل رحلات المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه يتواجد فى محافظتي إدلب وحلب العشرات من هؤلاء السماسرة مهمتهم الترويج للقتال في ليبيا بإغرائهم بالمرتبات الشهرية تارة وإقناعهم بفتاوى تشرع الوقوف مع تركيا تارة أخرى.

وأشارت مصادر للمرصد السورى لحقوق الإنسان إلى أن السمسار يأخذ 100 دولار أمريكى من كل مقاتل، كما يأخذ عمولة لم تحدد قيمتها من "مكاتب استقطاب المرتزقة" التابعة للفصائل الموالية لتركيا فى شمال حلب.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم تطويع الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 عاما، شريطة أن يكون الطفل متدربا على القتال وسبق أن شارك في المعارك.

ووثق المرصد السوري ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.