الأمن السعودى يضبط 3 مواطنين متنكرين بزى نسائى وبحوزتهم مواد مخدرة

كتب مصطفى عنبر

ظبطت الشرطة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين متنكرين في زى نسائى وبحوزتهم مواد مخدرة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني –وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس- أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ـ في العقدين الثالث والرابع من العمر ـ وبحوزتهم ( 5943 ) قرص امفيتامين، وقطعة تزن 37 جراما من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم، حيث تمت متابعتهم وضبطهم والقبض عليهم وإيقافهم والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.