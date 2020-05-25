وزير الرياضة الرومانى يظهر بـ"البوكسر" خلال لقاء تليفزيونى.. فيديو

كتب ـ محمد سعودى

تعرض وزير الرياضة في رومانيا جونوت ماريان ستروي إلى موقف محرج خلال لقائه تليفزيوني، حيث سقطت الكاميرا المثبتة في مكتبه واتضح أنه جالسا بدون بنطال واكتفى بملابسه الداخلية فقط.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT — Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي أظهر وزير الرياضة الروماني خلال لقاء تليفزيوني، حيث كان جالسا في بيته ويتواصل مع القناة عبر الإنترنت.





وخلال ذلك، سقط كاميرته، ليظهر الوزير جالسا بسروال داخلي إلا أنه كان يرتدي قميصا أسودا من الأعلى، وتدارك الأمر سريعا وثبت الكاميرا مرة أخرى، لكن المذيع المحاور لم يستطع إخفاء رد فعله.





واستكمل وزير الرياضة حديثه بجدية وكأنه لم يحدث شيء على الإطلاق، إلا أن مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.







