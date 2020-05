وزير الرياضة الرومانى يظهر بـ"البوكسر" خلال لقاء تليفزيونى.. فيديو

تعرض وزير الرياضة في رومانيا جونوت ماريان ستروي إلى موقف محرج خلال لقائه تليفزيوني، حيث سقطت الكاميرا المثبتة في مكتبه واتضح أنه جالسا بدون بنطال واكتفى بملابسه الداخلية فقط.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT