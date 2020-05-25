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وزير التموين يوجه بسداد المستحقات المالية للمخابز بقيمة 91.5 مليون جنيه

الإثنين، 25 مايو 2020 03:03 م
وزير التموين يوجه بسداد المستحقات المالية للمخابز بقيمة 91.5 مليون جنيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية للتنسيق مع البنوك "شركة بنوك مصر، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعى المصرى" بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو بأجمالى مبلغ 91.5 مليون جنيه.

 

وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصًا من الوزارة على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدى المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

 

كما يتواجد اليوم الاثنين نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لإصحاب المخابز.


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