اليوم السابع
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كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج بالأقصر خالى من المواطنين فى ثانى أيام العيد

الإثنين، 25 مايو 2020 04:04 م
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج بالأقصر خالى من المواطنين فى ثانى أيام العيد كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ سنوات خلو ميدان أبو الحجاج الأقصرى أحد أشهر المزارات للمواطنين فى الأعياد والمناسبات للإحتفال برفقة الأسر والأهل والأطفال فى قلب الميدان الأشهر بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار إلتزام الأهالى فى عيد الفطر المبارك تطبيقاً لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" خلو كورنيش النيل تماماً من المارة والمواطنين فى ثانى أيام العيد، وإلتزم المواطنين بالتعليمات فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث لم تخرج الأسر نهائياً للكورنيش بعد قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة منع التجمعات بالكورنيش والمراسى النيلية والمقابر وغيرها من أماكن تجمع المواطنين بالعيد.

وكان قد أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد، كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد علي غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، ويستثني من ذلك معدية الأهالي التي سوف تعمل حتى الساعة الخامسه مساء لنقل المواطنين فقط.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات لمنع تجمعات المواطنين تجنباً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد محافظ الاقصر رفع درجة الإستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (1)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (1)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (2)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (2)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (3)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (3)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (4)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (4)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (5)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (5)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (6)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (6)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (7)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (7)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (8)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (8)

 

كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (9)
كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج خالية تماماً من المواطنين بالأقصر (9)

 


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