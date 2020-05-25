اليوم السابع
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الإثنين، 25 مايو 2020 06:47 م
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صور.. شاهد كيف تأثرت حيوانات حديقة الجيزة بغياب الجمهور

الإثنين، 25 مايو 2020 01:49 م
صور.. شاهد كيف تأثرت حيوانات حديقة الجيزة بغياب الجمهور حال الحيوانات في حديقة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى

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أجرى "اليوم السابع" جولة ميدانية بحديقة حيوان الجيزة فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع غلقها بسبب جائحة كورونا.
 
وأكد الدكتور محمد بدر الدين أخصائى الطب البيطرى بحديقة الحيوان، أن الحديقة تشهد إجراءات مكثفة لحماية الحيوانات بالتزامن مع غلقها منذ جائحة كورونا، من بينها التعقيم بشكل دورى واللعب معها لمنع دخولها فى حالة الاكتئاب لعدم وجود جمهور .
 
واضاف اخصائى الطب البيطرى بحديقة الحيوان، ل الوم السابع، أن هناك حيونات تتأثر بغياب الجمهور أهمها  القرود والشامبنزى والنسناس لانهم مرتبطين بالجمهور وكانت تلعب دايما معهم، ودورنا نخرجها من حالة المملل والحفاظ عليها من الاكتئاب.
 
وتابع : حيونات مثل الشمبانزي من الممكن ان يؤذى نفسه فى حالة الوحدة والملل، ويحاول حارسه أن يلعب معه بشكل أكبر للحفاظ على حالته النفسية، ومن بين الحالات ظهر شامبنزى اصاب اذنه بسبب الملل .
 
وأوضح ان هناك حيونات تكون حالتها النفسية افضل مع غياب الجمهور منها الزواحف والغزلات والبقريات بشكل عام، وأصبحت تقترب من السور الحديدى، وهناك حيوانات أخرى لا يؤثر غياب الجمهور عليها .
 
وواصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات .
 
وتعد حديقة الحيوانات الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى تأسست عام 1891، هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر.
 
 
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (1)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (1)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (2)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (2)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (3)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (3)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (4)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (4)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (5)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (5)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (6)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (6)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (7)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (7)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (8)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (8)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (9)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (9)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (10)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (10)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (11)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (11)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (12)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (12)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (13)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (13)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (14)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (14)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (15)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (15)

كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (16)
كيف تأثرت حيونات حديقة الجيزة بغياب الجمهور (16)

 


حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

الحيوان

عيد الفطر

اخبار مصر

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