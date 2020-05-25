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تنسيق مصرى يونانى حول استعادة الحركة السياحية وفقا للإجراءات الاحترازية

الإثنين، 25 مايو 2020 04:31 م
تنسيق مصرى يونانى حول استعادة الحركة السياحية وفقا للإجراءات الاحترازية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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أجرى اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير السياحة اليونانى هاريس تيوهاريس (Harris Theoharis) حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين فى القطاع السياحى والاستعدادات والإجراءات الاحترازية فى كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، حيث أعلنت اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول فى العالم مع بداية شهر يوليو.

وخلال الاتصال الهاتفى ناقش الوزيران دراسة كيفية التكامل فى المجال السياحى عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة. كما بحثا الوزيران عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحى متكامل بين البلدين والتسويق له فى جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أولى لقاءات الوزيرين كانت فى فبراير الماضى خلال أولى جولات وزير السياحة والآثار الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، بناء على الدعوة الموجه اليه من الجانب اليونانى، خاصة فى ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثى الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص فى مجال السياحة البحرية، وقد تم حينذاك مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانى المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة فى ظل اهتمام السائح اليونانى بالسياحة الدينية خاصة فى ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية فى مصر وخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.


خالد العنانى

اخبار مصر

اليونان

السياحة

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