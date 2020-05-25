اليوم السابع
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تشميع 3 محلات وفض تجمعين لملاهى الأطفال شمال بنى سويف

الإثنين، 25 مايو 2020 03:50 م
تشميع 3 محلات وفض تجمعين لملاهى الأطفال شمال بنى سويف حملة على المحلات المخالفة ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف، 3 محلات غلقا كاملا بالشمع الأحمر ، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بإشراف من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني

وقاد المحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملة مكبرة ، اليوم الاثنين بمشاركة نوابه ، ومسؤولى الشؤون القانونية والتراخيص بالوحدة ، وسط تأمين من قوات الشرطة والأمن المركزي ، وبحضور العميد يحيى محفوظ مأمور مركز الشرطة ، وتم خلالها ضبط ثلاثة محلات مفتوحة ، بالإضافة إلى فض تجمعين لألعاب وملاهى الأطفال بمدينة ناصر ، لمخالفتهم قرار الحظر وعمل تجمعات ، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كما حرر فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف أربعة محاضر لمحلات خالفت القانون في  أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلال  حملة على الأسواق بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمديرية، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان إلي متابعة فريق مكتب مراقبة الأغذية بإدارة بندر بنى سويف الصحية وشرق النيل ، 10منشآت غذائية لتصنيع وعرض وبيع الكعك والبسكويت وكذلك  الأسماك المملحة، وتبين عدم مراعاة القوانين والتعليمات الخاصة بإشتراطات النظافة الصحية والبيئية، وتم سحب ستة عشر عينة أغذية متنوعة من هذه المحلات لتحليلها بمعمل مديرية الصحة بالإضافة إلى التحفظ على 60 كيلو جرام أغذية تالفة وغير صالحة للإستخدام الآدمي.

وتواصل مديرية الصحة حملاتها لاعادة الانضباط الي الأسواق ومنع الاحتكار والغش التجاري في محلات الاغذية و المنشآت الخاصة و معامل التحاليل ومراكز الأشعة ومتابعة أماكن بيع المطهرات والكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس  كورونا المستجد.

 

فى وقت سابق شن الفرع الإقليمى لحماية المستهلك ببنى سويف حملة على المحال التجارية، أسفرت عن تحرير 16 محضرا بمخالفات متنوعة، وذلك بتوجيهات من اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف (1)
غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف 

 

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف (2)
فض الملاهى ببنى سويف

 

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف (3)
فض الملاهى ببنى سويف

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف (4)

فض الملاهى ببنى سويف

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف (5)

غلق وتشميع المحلات المخالفة ببنى سويف

 


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