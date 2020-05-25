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الدوحة تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 01:51 م
الدوحة تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا قطر
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 3 وفيات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكدت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، إن زوجها غير آمن في سجن قطر المركزي، موضحة أن السلطات القطرية عذبت زوجها في السجن.

 

وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثاني – بحسب ما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها – : وضع زوجي صعب مع تفشي كورونا بسجن قطر المركزي ،والقضاء برأ زوجي والسلطات القطرية سجنته

 

وتابعت زوجة الشيخ طلال آل ثاني: أطلب من زوجي عدم الرضوخ لضغوط قطر، وللسلطات التى حاولت ابتزازه .

 

وفى وقت سابق كشف مسؤول صحي قطري عن تجاهل السلطات للأعداد الكثيفة التي أقامت موائد الإفطار والسحور الجماعي؛ الأمر الذي أسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم الاختلاط كما توقع عدد من المواطنين والخبراء أن تتفاقم حالات الإصابة بالفيروس مع قدوم عيد الفطر لاستمرار الزيارات خلال العيد وعدم الالتزام بالمنازل؛ ما يؤدي إلى انتشار الفيروس في قطر، فيما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تفشي كورونا بالسجن المركزي، وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء وموظفي السجون وسط تفشي كورونا في السجن المركزي بالدوحة.

 

 

 

 

 

 


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إصابات

فيروس كورونا

كوفيد 19

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