اليوم السابع
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الإثنين، 11 مايو 2020 06:24 م
خالد صلاح
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س وج.. ما هى العلاقة بين الأطعمة الدسمة وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم؟

الإثنين، 11 مايو 2020 08:00 ص
س وج.. ما هى العلاقة بين الأطعمة الدسمة وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم؟ الكولسترول
فاطمة ياسر

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هل هناك علاقة بين تناول الأطعمة الدسمة وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟.. سؤال يرغب في التعرف على إجابته الكثيرون خاصة مرضى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويقدمها موقع " mayoclinic.".

ما هو الكولسترول؟

الكولسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية في الجسم، وعند التعرض لعدم انتظام نسبتها يزداد فرص الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية.

ما هى أضرار ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟

يشكل ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، العديد من المضاعفات الصحية، ومن أبرزها زيادة فرص الإصابة بالنوبة القلبية، ومشاكل عديدة في القلب، وزيادة فرص الإصابة بالجلطات، وزيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

ما هى الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ومنها:

- عدم الحركة أي عدم ممارسة أي نشاط يعد من الأمور المسببة لهذا الأمر.

- زيادة الوزن لها دور كبير في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- تناول الأطعمة الغير صحية، ومرتفعة السعرات الحرارية، لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في زيادة نسبة الكولسترول في الدم، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

- قلة ممارسة الرياضة، تعد من الأمور المسببة في زيادة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- التدخين، له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- ارتفاع نسبة السكر في الدم، تعد من الأمور المسببة للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.


الكولسترول

ارتفاع نسبة الكولسترول

اسباب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

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