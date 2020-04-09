اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

78%من قراء اليوم السابع يتوقعون إلغاء مسابقات الدوري حول العالم بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 08:00 ص
78%من قراء اليوم السابع يتوقعون إلغاء مسابقات الدوري حول العالم بسبب كورونا استطلاع اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع 78% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع إلغاء الدوريات المحلية حول العالم بسبب فيروس كورونا، إلغاء المسابقة في الدول.

 

وأجرى اليوم السابع استطلاعا، سأل فيه القراء عن توقعاتهم بشأن اتجاه الدول لإلغاء مسابقات الدوري المحلية، خوفا من التجمعات، في ظل انتشار فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بالأغلبية، بتوقع الإلغاء.

 

في السياق ذاته، أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية لا تفكر فى إلغاء الدوري العام، مشيرا إلى أن اللجنة لديها أكثر من سيناريو لاستكمال مسابقة الدوري العام حال الحصول على موافقة الدولة على عودة النشاط.

 

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الدوري حال عودته مطلع شهر يونيو المقبل ، سيحتاج اتحاد الكرة إلى 3 شهور لإنهائه قبل انطلاق الدوري الجديد.

 

على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدوري العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

 

نتيجة الأربعاء (1)

 

 

 


استطلاع اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبى

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبى

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة