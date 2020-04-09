78%من قراء اليوم السابع يتوقعون إلغاء مسابقات الدوري حول العالم بسبب كورونا

توقع 78% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع إلغاء الدوريات المحلية حول العالم بسبب فيروس كورونا، إلغاء المسابقة في الدول.

وأجرى اليوم السابع استطلاعا، سأل فيه القراء عن توقعاتهم بشأن اتجاه الدول لإلغاء مسابقات الدوري المحلية، خوفا من التجمعات، في ظل انتشار فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بالأغلبية، بتوقع الإلغاء.

في السياق ذاته، أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية لا تفكر فى إلغاء الدوري العام، مشيرا إلى أن اللجنة لديها أكثر من سيناريو لاستكمال مسابقة الدوري العام حال الحصول على موافقة الدولة على عودة النشاط.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الدوري حال عودته مطلع شهر يونيو المقبل ، سيحتاج اتحاد الكرة إلى 3 شهور لإنهائه قبل انطلاق الدوري الجديد.

على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدوري العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.