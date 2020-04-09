وزير النفط الكويتي: توجه لخفض إنتاج النفط عالمياً بين 10 و15 مليون برميل يومياً

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن اجتماع أوبك+ الذي سيعقد الخميس من المنتظر أن يتوصل إلى اتفاق لخفض في الانتاج يتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون برميل يوميا.

وقال الفاضل في مقابلة مع صحيفة الراي الكويتية ”خلال مشاوراتنا المستمرة في الأسابيع الماضية، أؤكد أن النية تتجه لعقد اتفاق لتخفيض الانتاج بكمية كبيرة تتراوح بين 10 (ملايين) و15 مليون برميل يوميا من أصل إنتاج بنحو 100 مليون برميل عالميا، لإعادة التوازن للأسواق، ومنع المزيد من الانخفاض بالأسعار خلال الفترة المقبلة.“

من المقرر أن يعقد تحالف أوبك+" مؤتمرا عبر الفيديو الخميس الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار كورونا.

وكانت أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأربعاء، أن سعر سلة أوبك 22.67 دولارًا للبرميل الثلاثاء ، مقارنة بـ 23.48 دولارًا في اليوم السابق ، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".