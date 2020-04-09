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واشنطن ترحب باتفاق أوبك+ المبدئى على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يوميا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:55 م
واشنطن ترحب باتفاق أوبك+ المبدئى على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يوميا اوبك
كتب رامى محيى الدين

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رحبت واشنطن بالأنباء عن اتفاق أوبك+ المبدئي على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يوميا، وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

قفزت العقود الآجلة للنفط لثانى جلسة على التوالى، يوم الجمعة، وسجلت عقود الخام الأمريكى وخام برنت كليهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين، حسب ما ذكرت روسيا اليوم.

وترجع القفزة بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه الأسبوع القادم.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد فى تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة من الطلب العالمى، وجاء هذا التعافى الحاد من أسابيع من الخسائر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضى للهبوط بأكثر من النصف.

واستمر صعود الأسعار الجمعة وقفزت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 4.17 دولار، أو 13.9 فى المئة، لتسجل عند التسوية 34.11 دولار للبرميل.

وكانت عقود برنت قفزت بما يصل إلى 47 بالمئة الخميس، مسجلة أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية أثناء التعاملات فى يوم واحد، قبل أن تغلق مرتفعة 21 بالمئة.

وأنهت عقود برنت الأسبوع مرتفعة 36.8 بالمئة، وهى أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في تاريخ عقود خام القياسى العالمى.

 


اوبك

النفط

واشنطن

خفض الانتاج

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