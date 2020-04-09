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هبوب رياح بكفر الشيخ واستمرار أعمال الصيد فى مياه البحر المتوسط

الخميس، 09 أبريل 2020 03:36 م
هبوب رياح بكفر الشيخ واستمرار أعمال الصيد فى مياه البحر المتوسط بحيرة البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لهبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، وأمطار خفيفة على عدد من المدن والقرى، لم يؤثر ذلك على حركة الصيد ببوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

 

والتزم عدد من الصيادين منازلهم، حفاظاً على صحتهم، وتخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا، وفضلت الأسر أن يخرج أحد أفرادها الخروج فى رحلات صيد، ويظل عدد منهم بالمنزل، فى حين انطلق عدد منهم فى رحلات صيد .

 

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين،: "لم توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية، ولكن عدد من الصيادين أحجموا عن الصيد بسبب غلق بورصة الأسماك بالإسكندرية"، مشيرا إلى أن المراكب بالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

 

وكانت محافظة كفر الشيخ قد شهدت على مدار اليوم، موجة من الطقس المتقلب، بسبب الرياح وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أجهزة المحافظة بالاستعداد تحسباً لسقوط أمطار أو سقوط الأشجار و لوحات الإعلانات على الطرق، وكذلك خطوط وأسلاك الكهرباء بالقرى، بسبب الرياح.

 


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