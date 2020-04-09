اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 06:11 م
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نيجيريا تعفو عن سجناء فى إطار مكافحة انتشار كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 05:19 م
نيجيريا تعفو عن سجناء فى إطار مكافحة انتشار كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مستشار فى الرئاسة النيجيرية، اليوم الخميس، إن الرئيس أصدر عفوا عن 2600 سجين للحد من اكتظاظ السجون فى البلاد في محاولة لكبح تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكتب بشير أحمد، المساعد الشخصى للرئيس محمد بخارى، على تويتر،: "الرئيس بخارى أصدر عفوا عن 2600 سجين في أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن العفو شمل سجناء تفوق أعمارهم الستين وآخرين لديهم مشكلات صحية ومن بقى على الأحكام الصادرة ضدهم أقل من ستة أشهر.

وسجلت نيجيريا، أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان والتي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة، أول حالة إصابة بالمرض في أواخر فبراير ولديها 276 حالة إصابة مؤكدة وست وفيات.

وكانت وزيرة المالية النيجيرية، قالت الاثنين، إن نيجيريا طلبت 6.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة زينب أحمد في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا إن نيجيريا طلبت 3.4 مليار دولار من الصندوق و2.5 مليار من البنك الدولي ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية. وقالت إن دعم الصندوق لن يرتبط ببرنامج رسمي ولن يحمل أي شروط.

 

وكانت قد قالت زينب أحمد وزيرة مالية نيجيريا، إن بلادها علقت قرارها الخاص باقتراض 22.7مليار دولار أمريكى من مانحين دوليين بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية التى أحدثها وباء كورونا المستجد، وأضافت وزيرة المالية - في تصريحات نقلتها صحيفة "بريميوم تايمز" المحلية في نيجيريا - أن المؤشرات الحالية للأسواق لن تسمح بالاقتراض من الخارج في الوقت الحالي كما أن البرلمان مازال يواصل عمله بشأن خطة الاقتراض"..مشيرة إلى أن النفقات غير الضرورية سيتم إرجاؤها حتى إشعار آخر، وإلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. 


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