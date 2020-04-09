اليوم السابع
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نائب الرئيس اليمنى يجدد موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام

الخميس، 09 أبريل 2020 03:46 م
نائب الرئيس اليمنى يجدد موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام نائب الرئيس اليمنى
وكالات

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جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام.

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، قال "صالح" خلال اجتماع افتراضي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث: إن الحكومة الشرعية تدعم جهود استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

 

وثمّن "صالح" مواقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.

وفى تصريحات سابقة، أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، حرص اليمن المستمر على إحلال السلام الدائم المبنى على المرجعيات الثلاث وتجاوبها مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بما يعزز جهود العالم فى مكافحة وباء كورونا المستجد والتركيز على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية اليمني، ، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، حيث تم مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل مواجهة المشروع الإيرانى التخريبى الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 

وأعرب صالح عن تضامن اليمن مع جهود مجابهة انتشار فيروس كورونا، الذى تتعرض له غالبية بلدان العالم، متمنياً السلامة لكل شعوب العالم وتجاوز هذه الجائحة وأضرارها الفادحة.. مشيرا إلى التصعيد الحوثى المستمر والاعتداء على المدن والأحياء السكنية والمواطنين ومواقع الجيش الوطنى وإخلال الميليشيات بكل جهود السلام.

 

وقال "إن الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية تخوض مند الوهلة الأولى معركة دفاعية لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.. مدينا بشدة استمرار اعتداءات الحوثيين وإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء فى المملكة العربية السعودية".

 

 


نائب الرئيس اليمنى

اليمن

السعوديه

الامم المتحده

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