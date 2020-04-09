اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستشفيات جدة تطلق مبادرات استقبال الاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية

الخميس، 09 أبريل 2020 03:38 م
مستشفيات جدة تطلق مبادرات استقبال الاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية مستشفى الملك فهد بجدة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية والمراكز الصحية، مبادرات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال استقبال الاستشارات الطبية وتحديد مواعيد صرف الدواء وتوصيله دون الحاجة لمراجعة المريض للمستشفى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أتاحت المستشفيات للمرضى والمراجعين التواصل معها عبر التطبيقات وأرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمتهم ضمن خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجول الذى حددته بهذا الخصوص حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وفعّل مستشفى الملك عبدالعزيز والملك فهد ومجمع الملك عبدالله والثغر وشرق جدة والعزيزية للأطفال ومجمع إرادة للصحة النفسية هذه المبادرة التي يتم خلالها تزويد المستشفيات باسم المريض وملفه الطبى والعلاج المطلوب تحضيره وتوصيله للمنزل في موعد يتم تحديده للمريض عبر رسالة حال اكتمال الطلب.

وشهدت مبادرات مستشفيات محافظة جدة تجاوباً لافتاً من المرضى من جميع الشرائح العمرية، عكست وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء فى منازلهم وخدمتهم والإجابة على استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وعدم الحاجة للخروج إلا للضرورة القصوى في حال الشعور بأى أعراض صحية تستلزم الكشف والفحص في المستشفى.

وأعرب عدد من المواطنين عن عميق شكرهم وامتنانهم لموظفي الصحة لما يقدمونه من خدمات للمستفيدين في هذه الأوقات العصيبة في ظل حالة التأهب الطبية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن الكوادر الصحية أدّوت دورا حيويا في تقديم الخدمات، فهؤلاء هم من يكرسون حياتهم للعناية بنا وتلبية الاحتياجات الصحية، إنهم مصدر فخر وإلهام لنا ونحن مدينون لهم، وإن عملهم كل يوم وفي كل المرافق الصحية المنتشرة في محافظة جدة يصنع فارقا.


السعوديه

جده

كورونا

مستشفيات جده

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة