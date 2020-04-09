اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يصدق على افتتاح أول مدرسة للمتفوقين بالمحافظة

الخميس، 09 أبريل 2020 06:55 م
محافظ الوادى الجديد يصدق على افتتاح أول مدرسة للمتفوقين بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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صدق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، علي فتح أول مدرسة للمتفوقين على مستوي المحافظة، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح مرغني، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وافق على مطلب المحافظ، لفتح مدرسة للمتفوقين بالمحافظة، وبالفعل صدق المحافظ اليوم علي فتح المدرسة لتبدأ الدراسة فعليًا العام الدراسي المقبل 2020/2021 وهي أول مدرسة للمفتوقين على مستوي محافظة الوادي الجديد.

أوضح صلاح، أن المديرية خصصت مدرسة ثانوية بمدينة الخارجة، لتكون هي مدرسة المتفوقين لحين الانتهاء من الأعمال الانشائية لمدرسة جدية بالتوازى مع المدرسة اليابانية بمنطقة أرض الرومى بمدينة الخارجة.

ولفت صلاح، إلي أن الفترة المقبلة سيجري الإعلان عن تفاصيل الالتحاق بالمدرسة، وفتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوى المتفوقين بالمدرسة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،  استعرض التفاصيل الكاملة لإعداد المشروع البحثي للطلاب وذلك بحضور مدير إدارة  التطوير بالمديرية وعدد من موجهى العموم.

وخلال اللقاء أشاد وكيل التعليم بالمجهودات المبذولة من وزارة التربية والتعليم مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحرص الشديد على مصلحة ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمى.

واشار مرغنى، إلي تعليمات الوزارية وللفيديو التوضيحي الذى جرى إعلانه بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والذى به طريقة عمل المشروع  كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب، لافتاً إلى المتابعة المستمرة مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والتواصل عن بعد مع الطلاب وإعلان كل ما هو جديد حول المشروع ولابد لنا من التعاون الجاد والمثمر من أجل مصلحة الطلاب .

 

 


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