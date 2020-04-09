محافظ المنوفية: تعامل فورى مع أى تجمعات وفض سوق شارع سعد زغلول بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

فضت اليوم رئاسة حي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، سوق شارع سعد زغلول بالتعاون مع الجهات الامنية وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتم منع الباعة الجائلين من افتراش الطرقات المتفرعة من الشارع الرئيسي فضلا عن عمل كردون أمني في بداية الشارع ونهايته .

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع أية تجمعات وفض الأسواق بنطاق المحافظة كأحد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع أية تجمعات والإستمرار في فض الأسواق وكذا تطهير الشوراع والمنشأت ، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة والوقوف صفا واحدا لعبور هذه المرحلة كما يهيب المواطنين بضرورة الابلاغ عن أية تجمعات أو أسواق علي أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804).

فيما أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير375محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

و صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية خلال يومين 8 ،9 أبريل2020 أسفرت عن تحرير 105 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 270 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير5 محاضر ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون والتحفظ على 15 أمبول جيل و720 حفاضة أطفال مجهولة المصدر و14 زجاجة كحول ،وتحرير 3محاضر ضد أصحاب محلات بقالة ومحل مبيدات وبذور بمركز قويسنا والتحفظ على 10كراتين و300كجم مكرونة مجهولة المصدر و50 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة ببندر شبين الكوم لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 65 كجم لحم مفروم و50 كجم دهن و35كجم أحشاء غير صالحة للإستهلاك الأدمى ،فيما تم تحرير 2 محضر ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى 500 كجم دقيق بلدى مدعم ، وأخرضد صاحب مصنع منتجات بلاستيك لإدارته النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 2طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و 4 ألاف دورق مياه شرب مجهولة المصدر. بناحية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع ،وكذا تحرير2محضر ضدأصحاب محلات مستحضرات تجميل والتحفظ على36 عبوة برفان و35عبوة شامبو مجهولة المصدر .وتحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بمركزالشهداء لتجميعة 44 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء

و شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.



فض سوق شارع سعد زغلول بشبين الكوم



فض سوق شارع سعد زغلول بشبين الكوم