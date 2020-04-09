محافظة الدقهلية: تحقق حلمنا بالتخلص من جبل القمامة بسندوب

الدقهلية شريف الديب

بدأت محافظة الدقهلية في نقل مخلفات جبل القمامة الموجود بمنطقة سندوب والشهير بمقلب سندوب، إلى المدفن الصحى الجديد بمنطقة قلابشو ببلقاس.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لـ"اليوم السابع" إن المحافظة أصيبت بأزمة كبيرة فى التخلص من كميات القمامة الخارجة من عدة مراكز خاصة أن المحافظة به 7 ملايين نسمة وهي من أكبر المحافظات، وهو ما يؤدي إلى زيادة المخرجات من القمامة، وهو ما أدى إلى ظهور انتشار كميات كبيرة بالمدن والقري وتسببت فى غضب كثير من الأهالي.

وتواصلت مع جميع الوزارات لبحث الخروج من تلك الأزمة، وبحث أفضل الحلول لتلك المشكلة، حتي توصلت إلى عقد اتفاق مع إحدى الشركات بقيمة اجمالية قدرها 238 مليون جنيه، لإنشاء مصنع لتدوير القمامة وورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة، على أن يتم التنفيذ خلال 6 شهور، وكان ذلك فى حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذا العقد يستهدف استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية، ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.

وأوضح مختار أن المقلب قائم على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى 5 أفدنة خاصة بمساحة مصنع التدوير ويضم المقلب مليون طن مخلفات وقمامة، كما أنه يشتعل ذاتيًا من وقت لآخر وتتصاعد منه روائح كريهة وأبخرة على مدار 24 ساعة ووصفه بأنه قنبلة موقوتة في مدخل مدينة المنصورة.