اليوم السابع
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مجلس الدفاع الأعلى بلبنان يوصى الحكومة بتمديد الإغلاق العام حتى 26 أبريل

الخميس، 09 أبريل 2020 10:41 ص
مجلس الدفاع الأعلى بلبنان يوصى الحكومة بتمديد الإغلاق العام حتى 26 أبريل كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أوصى مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان، اليوم الخميس الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حتى 26 أبريل.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أنه لا يتخذ موقفا معارضا من الحكومة الحالية التى يترأسها الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، وليس مع إسقاطها باعتبار أن لبنان لا يتحمل فى هذه المرحلة أى معارك جانبية على الإطلاق كونها لا تخدم أى مشروع ولا تسهم فى تحقيق أى أهداف وطنية.
 
وقال بري إنه لن يكون إلى جانب الحكومة إذا ارتكبت مخالفات أو أخطاء، مشيرا إلى أنه يرفض ما يطرحه البعض من الدعوة إلى منح الحكومة صلاحية استثنائية بإصدار مراسيم تشريعية والحصول على تفويض من المجلس النيابي في بعض الموضوعات المحددة لفترة زمنية بعينها.

 


لبنان

كورونا

فيروس كورونا

الاغلاق العام

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