اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"مؤسسة المستقبل الأمين" ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبى مصر" فى الأسبوع الثانى لحملة مكافحة الكورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"

الخميس، 09 أبريل 2020 05:27 م
"مؤسسة المستقبل الأمين" ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبى مصر" فى الأسبوع الثانى لحملة مكافحة الكورونا من "حلوان" إلى "الصعيد" حملة مكافحة الكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر حملتها التى انطلقت الأسبوع الماضى، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة تداعيات ازمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، قامت "مؤسسة محبي مصر" بتوزيع نحو خمسة آلاف كرتونة غدائية، تبرعت بها "مؤسسة المستقبل الأمين" التى يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد الأمين، ورجل الأعمال "ماجد أحمد محمد" كما قدمت "شركة النصر للصناعات الكيماوية" نحو75 جركن كلور مركز، وبمتابعة النائب "مصطفي بكري" وذلك خلال مرحلتها الأولى باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمجابهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

 

شملت الحملة تطهير، وتعقيم اغلب مناطق أحياء حلوان، والمعصرة، والتبين، ومدينة 15 مايو، وبالتعاون مع شركة النصر للصناعات الكيماوية والوسيطة.

 

تم خلال الحملة التطهير، والتعقيم، ولعدة ايام متواصلة لمناطق التبين، وعرب كفر العلو، وعرب غنيم، ومنشية جمال عبدالناصر، ومساكن صلاح سالم، وعزبة، وعرب الوالدة، وعين حلوان، والعزبة القبلية،

 

وقدمت الحملة نشرات صحية، وتوعوية لتوجيه المواطنين بضرورة الالتزام فى المنازل، والبعد عن اماكن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

 

- كما قامت بتطهير المنشأت الحيوية، والشوارع الرئيسية، ومكاتب البريد، ودور الحضانة، واماكن التجمعات بمختلف مجاورات مدينة 15 مايو

 

 وبالتعاون مع رئاسة حى المعصرة، وبجهود مقدرة، ومضنية قامت الحملة بتطهير مناطق عزبة الصفيح، وأرض اللواء، وعزبة الهجانة، ومدينة ركن حلوان .

 

 وعلي جانب حملة الدعم الغذائي للأسر الفقيرة، وبتبرع من المهندس محمد الأمين رئيس جمعية المستقبل الأمين تم توزيع ألفي كرتونة غذائية، وزعت على الأسر، والمتضررين بمناطق عزبة، وعرب الوالدة، وعرب راشد، وكفر العلو، ومنشية جمال عبدالناصر، وحلوان البلد،

حرصت الحملة خلالها على توصيل الكراتين للمحتاجين بمنازلهم.

 

 

وفى إطار إستمرار الحملة للقيام بدورها الاجتماعى بمد يد العون، والمساعدة فى جميع الأوقات، وبالأخص فى الأزمات، والطوارئ، قام الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء بتشكيل لجنة من أعضاء المؤسسة، والتوجه إلي منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، لتوزيع الكراتين الغذائية، المقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين،والمستلزمات على أهالى المنطقة التى تضررت بشدة جراء الطقس السيئ الذى ضرب البلاد في الأسابيع الماضية، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة.

 

وعلي حانب آخر،وفي إطار جهود جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا،تم توزيع اكثر من ١١الف كرتونه عبر نفس المتبرعين بالإضافة الي رجلي الاعمال محمد الهواري و محمد وهدان علي اكثر من ٢٢قريه ومنطقه في محافظتي قنا والأقصر بمتابعه من النائب مصطفي بكري،إضافة إلي نحو ألف زجاجة تطهير وتعقيم،قرمها محمد الهواري،حيث قام شباب المعني وقنا بحملة تطهير واسعة،شملت شوارع البلدة ومدينة قنا.

 

يذكر ان الحملة بدأت اليوم الخميس المرحلة الثانية، والتى تستهدف

توزيع الجزء المتبقي من الكراتين الغذائية بجميع مناطق حلوان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الأمين، والتأكيد على استكمال إجراءات التطهير، والتعقيم بباقي المناطق .

حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (1)
 

 

حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (2)
 

 

حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (3)
 

 

حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (4)
 
حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (5)
 
حملة مكافحة الكورونا من حلوان إلى الصعيد. (6)

محبى مصر

تبرعات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة