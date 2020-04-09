اليوم السابع
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قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية لتوصيلها كهرباء بالمخالفة للقانون

الخميس، 09 أبريل 2020 10:41 ص
قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية لتوصيلها كهرباء بالمخالفة للقانون محطة تقوية محمول بالبياضية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه خلال جولاته للمرور بالشوارع ومتابعة خدمة المواطنين، وتعقيم وتطهير الشوارع لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تلاحظ له توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون، وذلك إلى محطة تقوية محمول بالمدينة، وبفحص المحطة كان قد تم إصدار قرار لها بقطع المرافق وعدم توصيل التيار لها، إلا أن صاحب العقار استغل الظروف التى تمر بها الدولة، وقام بتوصيل التيار الكهربائي للمحطه دون الحصول على ترخيص.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية خلال الجولة، أنه على الفور تم إبلاغ شركه الكهرباء بتلك المخالفة من المحطة، وتم قطع التيار عن المحطة المخالفة، ومن الجدير بالذكر أنه محرر محضر إيقاف للمحطة الخاصة بالتقوية منذ أسبوع، وجارى استصدار قرار الإزالة بالمحطة المخالفة.

وفى نفس السياق صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من عمليات تجميل المسار السياحى شمال قلب مدينة الأقصر، والذى يخدم أفواج السائحين المتجهين من الشرق للبر الغربى والعكس بصورة يومية وكذلك الأفواج التى تزور معابد إسنا والطود وتستخدم الطريق البرى بين الأقصر وأسوان، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بمواصلة الحملات اليومية للنظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدن، للحفاظ على النظافة والتجميل اليومى بكافة أنحاء المحافظة أمام كافة الضيوف من مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول أعمال النظافة بالمسار السياحي، حيث قام برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، بالمرور على أعمال التجميل وتركيب البلدورات على المسار السياحي، حيث يتم إستكمال ودهان البلدورات على طول خط المسار السياحي، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية قامت قرية الروافعة برفع 15 طن من مخلفات الأتربة والركام بالطريق الموازى للمسار السياحى من كمين البغدادي، وذلك عبر إستخدام المعدات الثقيلة وعمال النظافة من القرية والمدينة، كما أنه يجرى العمل على قدم وساق لرفع ما تبقى من مخلفات بتلك المناطق لتجميل المدينة أمام الضيوف بالمسار السياحى.

1 مدينة البياضية تؤكد قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية
 مدينة البياضية تؤكد قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية

 

قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية لتوصيلها الكهرباء بالمخالفة
قطع المرافق عن محطة تقوية محمول بالبياضية لتوصيلها الكهرباء بالمخالفة

 


الاقصر

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اخبار المحافظات

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