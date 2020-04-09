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فيديو.. تفاصيل وصول فيروس كورونا لمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان

الخميس، 09 أبريل 2020 11:06 م
فيديو.. تفاصيل وصول فيروس كورونا لمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلن مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، عن أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون فى طاقم الأمن ورابع لسيدة والدة طفل مريض بالمركز، إلا أنه رغم هذا الإعلان الرسمى من المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلا أن مديرية الصحة بمحافظة أسوان أثبتت سلبية عينات طاقم الأمن والطفل المريض بالقلب وإيجابية حالة واحدة فقط مرافقة للطفل المريض.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن ما حدث فى مركز الدكتور مجدى يعقوب، هو استخدام المركز لجهاز سريع الفحص لفيروس كورونا، للتأكد من سلامة العاملين والمترددين عليه، وبناء على ظهور نتائج محددة تم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مديرية الصحة لإجراء اللازم والتأكد من الإصابة من عدمه.

 

وأضاف الدكتور "أبو المجد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الكشف على طاقم الأمن والحالات المرضية من خلال تحليل الـPCR تأكد سلبية عينات طاقم الأمن الثلاثة، وأيضاً سلبية عينة الطفل المريض بالقلب داخل المركز، باستثناء إيجابية حالة واحدة فقط للإصابة بفيروس كورونا وهى لسيدة أم الطفل المريض، وجارى استكمال نتائج باقى التحاليل للزوج والد الطفل.

 

وعلم "اليوم السابع"، أن هذه الأسرة قادمة من محافظة البحيرة لوالدة طفل مريض بالقلب يتلقى علاجه داخل المركز، وكانت برفقة زوجها، ويقيمون فى شقة إيجار بالقرب من مركز حوش عيسى.

 

 


كورونا

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