اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:09 م
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فيديو.. السحر عند الفراعنة.. أبيض وأسود

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 م
فيديو.. السحر عند الفراعنة.. أبيض وأسود السحر عند الفراعنة
كتبت بسنت جميل

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جلب الحبيب ، وعلاج الأمراض ، وطرد الأرواح الشريرة ، كانت هذه هي استخدامات السحر عند المصريين القدماء

 

- حياة الفراعنة مليئة بالعديد من الأسرار والقصص الأسطورية والسحر

 

أبرزهم ما تم الكشف عنه حديثًا

إليكم تفاصيل القصة :

بردية عمرها ١٨٠٠ سنة 

موجودة حاليا في جامعة ميشيجان الأمريكية

ترجمها مجموعة من العلماء

فاكتشفوا القصة

البردية حول امرأة تدعى "تارومواى"

رغبت أن يحبها رجل يدعى "كيفالاس".

صنعت تعويذة للمحبة

وبها كلمات ورسوم فرعونية.

وهذا يؤكد أن السحر كان موجودا فى الحياة المصرية القديمة.

وكان المصريون القدماء لديهم آلهة مخصوصة للسحر مثل إيزيس عظيمة السحر وكان يطلق عليها "ورت حكاو".

 بخلاف

تمائم سحرية وعدد من التماثيل منها تمثال "دجد- حور" الموجود بالمتحف المصرى.

 وكان من خلال سكب الماء على التمثال يعتقد أنه يشفى المسحور ويطرد الأرواح الشريرة ويعالج الأمراض

تمتلك مصر ما يقرب من 25 بردية مكتوبة عن السحر وهو نوعان "الأبيض والأسود".

السحر الأبيض، مفيد واستخدم للعلاج من الأمراض وطرد الأرواح الشريرة.

والسحر الأسود يستخدم للأذى والتفريق بين الرجل وزوجته.

المصرى القديم يقوم بعمل طلاسم سحرية ويضعها فى قرموط يسير فى النيل.

وكان يعتقد أن المعبودة "سخمتتعمل على نشر الطاعون والأمراض.

 وخصص يوما فى السنة لعرض تماثيل سخمت للحماية من شرها.

 


السحر عند الفراعنة

طرد الأرواح الشريرة

الفراعنة

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