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فض سوق الخميس بطوخ لحماية المواطنين من فيروس كورونا.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 11:20 ص
فض سوق الخميس بطوخ لحماية المواطنين من فيروس كورونا.. صور فض سوق الخميس بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالقليوبية، حملة مكبرة لفض التجمعات والأسواق وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا ومنها إلغاء الأسواق.

وقام محمد ياسين نائب رئيس المدينة، بحملة موسعة لفض سوق الخميس بطوخ، وحملة اشغالات، مشيرا إلى أن جميع مسؤلى الاشغالات فى الشارع من الساعات الأولى من صباح اليوم لمنع تواجد الباعة ومنع أى تجمعات للمواطنين حفاظاً على سلامتهم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حملة فض سوق الخميس بطوخ
حملة فض سوق الخميس بطوخ

 

رفع الإشغالات بسوق الخميس بطوخ
رفع الإشغالات بسوق الخميس بطوخ

 

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 

فض سوق الخميس بطوخ
فض سوق الخميس بطوخ

 


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