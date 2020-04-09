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على خطى الصين.. الإمارات تستخدم طائرات الدرون للكشف عن مصابي كورونا "فيديو"

الخميس، 09 أبريل 2020 07:23 م
على خطى الصين.. الإمارات تستخدم طائرات الدرون للكشف عن مصابي كورونا "فيديو" تقنية التتبع الحرارى المزودة بالطائرات دون طيار
كتب هيثم سلامة

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تحاول العديد من الدول السير على خطى دولة الصين، فى تجربتها الرائدة فى احتواء فيروس كورونا، والعودة مرة آخرى إلى الحياة شبهة الطبيعية، حيث استخدمت العديد من الوسائل التكنولوجية من ضمنها الطائرات دون طيار من خلال تجربتها الرائدة.

ونشرت بلدية الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، "فيديو" لاستخدام طائرة دون طيار للوقاية من فيروس كورونا، واكتشاف المصابين من خلال معرفة درجة حرارتهم، بالإضافة إلى توجيه رسائل توعية بعدة لغات إلى المقيمين.

وعلقت بدلية الظفرة، قائلة:" يستخدم فريق التواجد البلدي تقنية الطائرة الدرون في الكشف عن التجمعات وبث الرسائل المسجلة بعدة لغات بهدف التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

طائرات الدرون
طائرات الدرون

وقال خالد يوسف الحمادى، منسق التواجد البلدى في بدلة الظفرة، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث تستخدم بلدية الظفرة طائرة دون طيار لبث ونشر رسائل التوعية عن بعد في المناطق الصناعية ومساكن العمال بعدة لغات.

وأوضح، أن طائرات الدورن مزودة بتقنية التتبع الحرارى لإمكانية تحديد الأشخاص المصابين، أثناء طيرانها من خلال تحديد درجة حرارة الإنسان.

تقنية التتبع الحرارى بطائرات دون طيار
تقنية التتبع الحرارى بطائرات دون طيار

ويصادف اليوم مرور 100 يوم بالتمام والكمال، منذ إبلاغ الصين عن الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا، التي استطاعت اليوم إلى مواجهة ذلك الوباء بالالتزام التام من قبل الشعب الصينى بالإجراءات الاحترازية واستخدام التكنولوجيا في مواجهة ذلك المرض اللعين الذى مازال يفتك بحياة الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قال عبر حسابه بموقع تويتر:"يصادف اليوم 100 يوم منذ ذلك الحين تم إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى  لما نسميه فيروس كورونا  من دولة الصين، حيث أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص وفقد حوالي 80 ألف شخص حياتهم..هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية ويتطلب استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع".

 

 

 

 


طائرات الدرون

الدرون

طائرة دون طيار

الظفرة

إمارة الظفرة

دولة الإمارات العربية المتحدة

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