علماء أمريكيون للبيت الأبيض: حرارة الصيف لن توقف عدوى كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، فى تقرير عام أرسل إلى البيت الأبيض إن حرارة الصيف ربما لا توقف عدوى كورونا، على الرغم مما يروج له الرئيس ترامب بغير ذلك.

فبعد مراجعة مجموعة من التقارير البحثية، خلصت لجنة أن الدراسات متفاوتة الأدلة، لا تقدم أساسا للاعتقاد بأن الطقس الصيفى سيؤثر على انتشار وباء كورونا. وقد ينخفض الوباء بفضل التباعد الاجتماعى والإجراءات الأخرى، لكن الأدلة لا توحى بالثقة فى مزايا الشمس والرطوبة.

وتم إرسال التقرير إلى كلفن دروجماير، مدير مكتب سياسة العلوم التكنولوجيا بالبيت الأبيض، والمدير بالنابة لمؤسسة العلوم الوطنية.

وقال كريستيان أندرسن، عالم المناعة فى معهد سكريبس لأبحاث الترجمة فى كاليفورنيا وعضو اللجنة الدائمة المعنية بالأمراض المعدية الناشئة والتهديدات الصحية للقرن الحادى والعشرين فى الأكاديميات الوطنية إنه بالنظر إلى البيانات الحالية، نعتقد أن الوباء لن يتقلص على الأرجح بسبب الصيف، وعلينا أن نكون حريصين على عدم إرساء السياسات والإستراتيجيات حول الأمل فى ذلك.

وأضاف: قد نرى انخفاضا كبير فى الانتشار فى بداية الصيف، ولكن يجب أن نكون حريصين على عدم إرجاع ذلك إلى تغير فى المناخ، فمن المعقول أن يكون هذا الانخفاض بسبب عوامل أخرى والتدابير التى تم تطبيقها.

وأكد د. ديفيد ريلمان، الذى يدرس تفاعلات الميكروبات فى جامعة ستانفورد، إلى إن السلوك البشرى سيكون الأهم. فلو قام شخص بالسعال أو العطس وإخراج فيروسات بالقرب من شخص أخر، فإن درجة الحرارة والرطوبة لن تكون مهمة جدا.

وأشار تقرير الاكاديميات الوطنية والوكالات المستقلة التى تقدم المشورة للحكومة والجمهور إلى أن عدد قليل من الدراسات المعملية تظهر أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يمكن أن يقلل فيروس كورونا على البقاء فى البيئة. لكن التقرير أشار إلى أن الدراسات مقيدة بشكل يجعلها غير قاطعة بدرجة كبيرة.