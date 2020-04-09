طلاب جامعة المنوفية يواجهون كورونا بفعالية عن التسويق الإلكترونى "أون لاين"

المنوفية - محمد فتحى

استطاع طلاب كلية الزراعة جامعة المنوفية ، مواجهة أزمة فيروس كورونا الجائح ، وذلك بإقامة أول ايفنت لنشاط طلابى عن التسويق الإلكترونى مع استعراض لبعض المواهب الطلابية أون لاين.

وقامت أسرة صناع الحياة بالكلية ، عبر رابط صفحة الأسرة على الفيس بوك ، بدعوة الطلاب بالجامعة والجامعات المصرية والعربية إلى نقل خبراتهم عن التسويق الإلكترونى ، وأساسيات العمل به وعوامل النجاح، إلى جانب دعوتهم للتعبير عن مواهبهم أون لاين مع مسئولى الأسرة من الطلاب خلال الأسبوعين الماضيين ، وذلك منذ بدء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجائح، وقد تضمن الإيفنت استعراض خبرات لطلاب مدربين فى مجال التسويق الإلكترونى ونقل خبراتهم للطلاب وكيفية مواجهة الأزمات، إلى جانب استعراض لبعض المواهب فى الغناء العربى والأجنبى والشعر.

هذا وسوف تقوم أسرة صناع الحياة بعرض فيديوهات أخرى عن المواهب الطلابية بمشاركة العديد من طلاب الجامعة والجامعات المصرية والعربية ، لإنماء تلك المواهب وتدعيمها وبث روح التفاؤل فى نفوس الطلاب والإستعداد لمستقبل بشرى قادر على مواجهة الإزمات والكوارث.

وأطلق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء مجلس الجامعة لدعم صندوق تحيا مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد مبارك على أن هذه المبادرة تأتى تضامناً مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع فى مواجهة الأزمات وتحدى العقبات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة التى تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاستجابتهم الفورية فى إطلاق هذه المبادرة التى دعا إليها، لتكون خطوة أولى من مساهمات أبناء الجامعة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتظل مصر آمنة، سالمة.