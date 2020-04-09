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طاقم تمريض بإيطاليا يحتفلون بعيد ميلاد مصاب بكورونا لرفع معناوياته.. فيديو

الخميس، 09 أبريل 2020 01:14 م
طاقم تمريض بإيطاليا يحتفلون بعيد ميلاد مصاب بكورونا لرفع معناوياته.. فيديو فريق تمريض يحتفل بعيد ميلاد مصاب بكورونا
كتبت فاطمة شوقى

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أظهر مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، التعامل الإنسانى لطاقم تمريض فى إحدى مستشفيات بولوينا بإيطاليا، والذى قام بالتصفيق والغناء لمصاب بفيروس كورونا فى محاولة لإنهاء حزنه والوحدة التى كان يشعر بها أثناء وجوده فى المستشفى، كما قام بالاحتفال بعيد ميلاده قبل موعده لرفع معنواياته.

وتبدأ إيطاليا فى المرحلة الثانية من فيروس كورونا بعد بدأ هبوط مؤشر المنحنى، وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية "تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين من وباء كوفيد 19، وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن "هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ".

وأضاف بوريللي "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافي 2099 شخصا في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى، وقد انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485".

وأشار المفوض الحكومي إلى أن "الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة، فهناك اليوم 3693، (-99) في الـ24 ساعة الماضية، وهو لليوم الخامس على التوالى، أما عدد الحالات الإيجابية حاليًا، فهو 95262 (+1195)، منهم 63084 شخصاً في حجر منزلي، وقد تم إجراء 807125 تحليل مسحة الحلق.

وخلص بوريللي الى القول إن "المجموع الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ حتى اليوم 139422".


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

فريق تمريض

كوفيد 19

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