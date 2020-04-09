صور.. محافظ كفرالشيخ: حملات رقابية على الأسواق لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، الوضع الاستراتيجي وتوافر وجودة السلع الغذائية وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة بشارع ابراهيم المغازي بشرق مدينة كفرالشيخ، يأتي ذلك في إطار الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي استمرار الحملات الرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، فى إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف إستنزاف الأراضي بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز ومدينة دسوق، وتم التصدى وإزالة 4 حالات تعدي بقرى الكنيسة وسنهور ومحلة أبوعلي والعجوزين، وكانت الإزالة الأولي بقرية القرديحى التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادواسى وتم رد الشئ لأصله ، والثانية التصدى لبناء مخالف بقرية كفر ابراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي وتم التحفظ على الخلاطة، والثالثة بعزبة الحطية التابعة لقرية سنهور المدينة وتم فك الشدة الخشبية، الرابعة عبارة عن شدة خشبية مسلحة داخل مبني مخالف على مساحة 100 متر تقريباً بعزبة السحماوي، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وقد تم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما سلم محافظ كفرالشيخ، 12 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشئون القانونية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، كذا ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

ومن جانبه أشار نائب محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلي 403 عقود تقنين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، موجهاً بإستمرار تلك الحملات وإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء من المهد، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بعزبة عفيفي التابعة لقرية محلة القصب على مساحة واحد قيراط ".

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود رؤساء مراكز ومدن المحافظة، في ضبط أي حالة تعدي وإزالتها فوراً، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كذا تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين بجميع أنواعها، والضرب بيد من حديد على أي تعديات تحدث على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ، في ظل إستغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة والقيام بالبناء والتعدي على الرقعة الزراعية.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ