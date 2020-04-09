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صور.. ضبط وإيقاف العمل فى 7 مبانى مخالفة وإحالتها للنيابة بمطروح

الخميس، 09 أبريل 2020 11:01 ص
صور.. ضبط وإيقاف العمل فى 7 مبانى مخالفة وإحالتها للنيابة بمطروح ازالة بناء مخالف بمرسى مطروح
مطروح – حسن مشالى

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تمكنت أجهزة مدينة مرسى مطروح، من ضبط مخالفات وإيقاف الأعمال فى 7 مباني ، لقيام أصحابها بمخالفة التراخيص أو البناء والتعلية بدون ترخيص ، مستغلين انشغال مؤسسات الدولة فى تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين، وتم تحرير مخالفات ومحاضر لأصحاب المبانى المخالفة وإحالتها للنيابة للنيابة المختصة.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح ، أنه استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالدفع بحملات مكبرة لضبط المبانى المخالفة والبناء العشوائى والمخالف للتراخيص، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، تمكنت الحملات المشتركة مع شرطة المرافق، من ضبط وإيقاف الأعمال فى 4 مبانى مخالفة بشارع التحرير، وخلف مصيف الزراعيين بمنطقة الكورنيش الشرقي، وفى شارع علم الروم، كما تم وقف أعمال فى 3 مبانى مخالفة، بمنطقتى الفيروز وباب البحر، لقيام أصحابها بناء ادوار بدون ترخيص.

وتم تحرير مخالفات ومحاضر بالمخالفات لتحويلها للنيابة العسكرية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ، فى ظل تطبيق قانون الطوارئ .

وأضاف "المعداوي" بأنه تم التحفظ على معدات وأدوات ومواد بناء المستخدمة بدون ترخيص، فيم البانى المخالفة، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، للتصدى للذين يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى البناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة بناء، ومواجهة محاولات استغلال البعض للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع فى الاستيلاء على أراضى ملك للدولة.

وناشدا المواطنين بعدم الشروع فى البناء العشوائى أو على أراضى ملك الدولة أو البناء المخالف خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد، والتى تكرس فيها الجهود فى مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

اجراءات حاسمة تجاه مخالفات البناء بمطروح
اجراءات حاسمة تجاه مخالفات البناء بمطروح

 

اعمال البناء المخالف في مطروح
اعمال البناء المخالف في مطروح

 

حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء في مطروح
حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء في مطروح

 

ضبط مخالفات بناء واحالتها للنيابة في مطروح
ضبط مخالفات بناء واحالتها للنيابة في مطروح

 

وقف اعمال البناء المخالف في مطروح
وقف اعمال البناء المخالف في مطروح

 

 


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