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شركة طيران أوروبية: نخسر مليون يورو "كل ساعة" بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 02:59 م
شركة طيران أوروبية: نخسر مليون يورو "كل ساعة" بسبب كورونا لوفتهانزا
كتب: أحمد علوى

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قال كارستن سبور رئيس فريق النقل الجوي لشركة الطيران الأوروبية لوفتهانزا، إن الشركة تخسر حاليا مليون يورو " كل ساعة" بسبب الفيروس التاجي " كورونا المستجد"  وسيحتاج إلى "دعم" عام.

 

وقال كارستن سبور في فيديو مسجل لموظفيه، "لن نتمكن من التغلب على هذه الأزمة المتزايدة بدون دعم الدولة " ، مضيفةً أننا "نخسر حوالي مليون يورو من أموالنا كل ساعة".

 

وأضاف شبور أن الجائحة تمثل بالنسبة لشركته " أكبر تحد في تاريخنا"، مشيراً إلى أن لوفتهانزا تجد نفسها " في حرب" من أجل بنيتها المستقبلية.

 

وصرح شبور بأنه يمكن للوفتهانزا مواجهة الأزمة باحتياطات مالية تزيد عن أربعة مليارات يورو، لكن الشركة لم تحقق سوى " جزء ضئيل من الإيرادات"، ولهذا السبب من المتوقع ألا تستطيع الشركة تجاوز الأزمة إلا بدعم حكومي.

 

جدير بالذكر أن شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) أعلنت مطلع مارس الماضى رغبتها فى تخفيض طاقتها بنسبة تصل إلى 50% خلال الأسابيع المقبلة، بسبب "الانخفاض الحاد فى عدد الحجوزات وإلغاء الرحلات الجوية جراء تفشى فيروس (كورونا).

 

ومن الممكن أن يظل أسطول (Airbus A-380) بالكامل على الأرض، وأنه بناءً على زيادة تطوير الطلب ستقل القدرات بنسبة تصل إلى 50 فى المائة فى الأسابيع القليلة المقبلة.


لوفتهانزا

كورونا

أوروبا

كورونا في أوروبا

اخبار العالم

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