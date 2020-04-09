اليوم السابع
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شباب قرية جراجوس بقوص في قنا ينظمون حملة تعقيم وتطهير لقريتهم.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 03:20 م
شباب قرية جراجوس بقوص في قنا ينظمون حملة تعقيم وتطهير لقريتهم.. صور حملات التعقيم بالقرية
قنا - وائل محمد

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نظم شباب قرية جراجوس بمركز قوص جنوب محافظة  قنا، حملة تطهير وتعقيم لقريتهم ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث استمرت حملات الرش بالقرية لعدة أيام تضمنت الشوارع والمنازل وسيارات السرفيس.

كما قام شباب قرية جراجوس بحملات توعية في الشوارع للمواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التقليل من مخاطره، كذلك وزع شباب القرية الكمامات والمناديل الورقية علي المواطنين داخل السيارات، وذلك من خلال مجهود ذاتية.

وأطلق مجلس مركز ومدينة نقادة، حملة تطهير موسعة لشوارع المدنية ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوحدات المحلية  لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كان نظم مجلس مدينة نقادة بقنا حملة تعقيم وتطهير  شملت رش وتطهير وتعقيم عدة مناطق بمدينة نقادة منها موقف السيارات، ومركز الشرطة، وعدة شوارع بمنطقة السريرية وشارع جمال عبد الناصر، مؤكدة حرص،مؤسسات الدولة على سلامة المواطنين من خلال تطهير الأماكن التي  يتردد عليها  المواطنين كثيرا.
من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.
 
وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .
 
ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.
 
 
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