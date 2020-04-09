اليوم السابع
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شاهد.. كوبرى 6 أكتوبر خلال الساعات الأولى للحظر

الخميس، 09 أبريل 2020 09:42 م
شاهد.. كوبرى 6 أكتوبر خلال الساعات الأولى للحظر حركة المرور_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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رصد " اليوم السابع" الساعات الاولى من حظر حالة من حركة المواطنين على كوبرى 6 أكتوبر، حيث يبدأ الحظر فى الثامنة مساء لليوم الخامس عشر على التوالى، ويستمر حتى السادسة صباحا.

وخلى الكوبرى من آى حركة عليه باستثناء عدد بسيط للغاية من السيارات المارة ، بينما تتواجد عليه أكثر من كمين للشرطة حيث تتابع تنفيذ قرار الحظر.

 

ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ فى السابعة مساء وينتهي فى السادسة مساء ، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

 

واعلن رئيس الوزراء اليوم تمديد الحظر لمدة أسبوعين وكذا استمرار سريان كافة القرارات السابقة حتى 23 أبريل ، على إن يبدأ حظر حركة المواطنين الساعة الثامنة مساء وليس السابعة.

 

وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

 

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتنص أيضًا المادة السادسة على "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

 

 


حظر حركة المواطنين

ساعات الحظر

مواجهة فيروس كورونا

الشرطة تتابع قرار الحظر

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