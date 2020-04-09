سفينة إيطالية تنزل راكبا بعد تعرضه لإعياء كلوى بميناء الغردقة وتكمل رحلتها لروما

البحر الأحمر - عماد عرفة

رست إحدى سفن الركاب السياحية “ costa deliziosa بميناء الغردقة البحري، عند إبحارها من ميناء صلالة العمانى فى اتجاهها لإحدى الموانئ الإيطالية، حيث رست فى حالة طارئة لإنزال أحد ركابها لنقله للمستشفى أثر تعرضه لوعكة صحية جراء معاناته من ألم فى الكلى .

وقال مصدر بحرى ل اليوم السابع، إن السفينة costa deliziosa، استقبلها ميناء الغردقة البحري، وهى إيطالية الجنسية، على متنها 950 راكبا، كانت فى طريقها من ميناء صلالة الى أحد الموانئ الإيطالية، تعرض على متنها احد ركابها لحالة إعياء اثر معاناته بفشل كلوي، تم تجهيز سيارة اسعاف وفور وصول السفينة لرصيف ميناء الغردقة البحري، لنقله لمستشفى الغردقة العام .

وأكد المصدر أنه فور وصول السفينة تم الكشف على المريض قبل نقله للمستشفى وهو ومرافقته زوجته التى رافقته لإحدى المستشفيات بالغردقة، غادرت السفينة الى إحدى الموانئ الإيطالية، لاستكمال رحلتها الى إيطاليا، مؤكدا أنه تم اجراء الكشف الطبى على المريض قبل صعوده سيارة الإسعاف لنقلة للمستشفي.

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء إجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشاحنات.

كما تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة بالموانئ والأرصفة والوحدات البحرية والمنشآت وصالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين بالموانئ والمتعاملين مع الجمهور للكمامات .

على جانب آخر أصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة قرار بتخفيض عدد العاملين بالهيئة 50% بالتناوب بين العاملين بمختلف الإدارات والموانى التابعة مع الإلتزام بأداء كافة الأعمال بما لا يؤثر على انتظام وحسن سير العمل بالهيئة مع السماح للموظفين المصابين بالأمراض المزمنة والموظفات الحوامل أو التى ترعى أطفال يقل أعمارهم عن اثنى عشر عاما بإجازة استثنائية، وكذلك منع كافة الندوات والدورات والورش التدريبية أورش العمل بالهيئة.