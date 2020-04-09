رصف شوارع حى المنتزه شرق الإسكندرية بالتزامن مع حظر التجوال.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، بمتابعة أعمال الرصف وتنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق الحى، وذلك بالتزامن مع وقت الحظر، يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق والتيسير على المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بنطاق المحافظة.

وقد وجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه رئيس قسم الطرق بالحي، بمتابعة أعمال رصف الطريق بشارع كوخ وشارع 17، من خلال وضع الطبقة السطحية، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بنطاق الحي، وقد تم الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين ،وذلك بتواجد مدير إدارة الأزمات.

وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الإهتمام برفع كفاءة الطرق وإتمام أعمال إعادة الشىء لأصله بنطاق المحافظة وبناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، قامت مديرية الطرق والنقل، بأعمال رفع كفاءة الطريق وأعمال إعادة الشىء لأصله بتركيب بلاط بممر شارع مصطفى سلام بالمعهد الديني بالعصافرة قبلي وذلك بعد الإنتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء ، حيث تمت الأعمال بمتابعة مسؤول قسم الطرق بالحي.

من جهه أخرى قامت المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالحي ، بمواصلة أعمال رفع المخلفات وتجريف الأتربة للإهتمام بالمظهر العام والجمالي بنطاق الحي ،حيث تم القيام بأعمال رفع تراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة والردم من خلال رجال الحي وبإستخدام معداته ، حيث جاءت تلك الأعمال للإهتمام بالمظهر العام والجمالي ومجابهة التلوث البيئي الناتج عن تراكم المخلفات.

و كان الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه قد قام بجولة تفقدية ،برفقة المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، لمتابعة أعمال رصف الطريق بشارع أحمد تيسير ومتفرعاته بالعصافرة بحري ، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بنطاق الحي ، وشدد رئيس الحى على سرعو الانتهاء من أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين.



اعمال الرصف 2



اعمال الرصف