رئيس الوزراء الكندى: الإجراءات الصحية الطارئة الحالية ستستمر لعدة أسابيع

أوتاوا أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الأربعاء، إن الإجراءات الصحية الطارئة الحالية ستبقى على حالها لعدة أسابيع أخرى.

وأكد ترودو - فى تصريحات للصحفيين - أن "كندا ستستفيد من تجارب الدول الأخرى التى اقتربت من الخروج من ذروة جائحة كورونا (كوفيد-19)"، موضحًا أن "إدارة الاقتصاد بفعالية دون المخاطرة بطفرة أخرى من الوباء سيكون هو المفتاح".

وأضاف: "سيكون من المهم للغاية القيام بذلك بطريقة مدروسة تسمح ببدء النشاط الاقتصادي، مع منع حدوث طفرات حادة للفيروس"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الفيدرالية ومسؤولى الصحة العامة لا يزالون يحاولون معرفة مكان البلاد حاليًا على منحنى الإصابات، ومتى تحدث الذروة فى الحالات، بالنظر إلى اختلاف المعدلات فى جميع أنحاء كندا"، مبينًا أن "الأمر الواضح هو أن الامتثال المستمر لتدابير الصحة العامة سيقطع شوطًا طويلًا نحو تسطيح تلك الذروة".

وتابع ترودو: "لا يوجد شك فى أنه بمجرد أن نبدأ فى الوصول إلى الجانب الآخر من هذا الارتفاع والقدرة على الحديث عن تخفيف التباعد الاجتماعي، ستكون هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة، والانتباه المستمر فى الاختبار، وتتبع الاتصال، وحماية أكثرنا ضعفًا، وهذا يعنى أنه حتى عندما تكون الأمور قريبة من العودة إلى طبيعتها، فلن نعتبر أنها عادت إلى طبيعتها".