وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة في وقت سابق، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.