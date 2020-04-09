اليوم السابع
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دراسة: القطط قد تصاب بفيروس كورونا.. ومنظمة الصحة تحقق

الخميس، 09 أبريل 2020 06:43 ص
دراسة: القطط قد تصاب بفيروس كورونا.. ومنظمة الصحة تحقق قط _ صورة أرشيفية
(رويترز)

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أفادت دراسة نُشرت بأن القطط، يمكن أن تصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن الكلاب ليست عرضة للإصابة على ما يبدو، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى القول إنها ستلقى نظرة أكثر تفحصا على انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات الأليفة.

 

ووجدت الدراسة، التى نُشرت على الموقع الإلكترونى لمجلة (ساينس)، أن القوارض يمكن أن تصاب أيضا بفيروس سارس-كوف-2، مستخدمة المصطلح العلمى للفيروس الذى يسبب مرض كوفيد-19، غير أن الباحثين وجدوا أن من غير المرجح إصابة الكلاب والدجاج والخنازير والبط بالفيروس.

 

وكانت الدراسة تهدف إلى تحديد الحيوانات المعرضة للإصابة بالفيروس كى يتسنى استخدامها لاختبار لقاحات تجريبية لمحاربة جائحة كوفيد-19، الذى قتل أكثر من 83 ألف شخص فى أنحاء العالم منذ ظهوره فى الصين فى أوائل ديسمبر كانون الأول الماضي.

 

ويعتقد أن الفيروس سارس-كوف-2 انتقل من الخفافيش إلى البشر. وباستثناء حالات قليلة رصدت لانتقال العدوى للقطط والكلاب، لا توجد أدلة قوية على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون حاملة للفيروس.

 

وجاءت نتيجة الاختبارات لنمر فى حديقة حيوانات برونكس فى مدينة نيويورك أصيب بسعال جاف وفقدان الشهية بعد مخالطة حارس فى الحديقة مصاب بالكورونا، إيجابية يوم الأحد.

 

وقالت الدراسة التى استندت إلى بحث أجرى فى الصين فى يناير كانون الثانى وفبراير شباط إن الباحثين وجدوا أن القطط والقوارض عرضة للإصابة بالفيروس إلى حد كبير عند محاولتهم إصابة حيوانات بالعدوى بإدخال جسيمات مصابة بالفيروس عن طريق الأنف.

 

ووجدوا أيضا أن العدوى يمكن أن تنتقل بين القطط من خلال رذاذ الجهاز التنفسي. وتحمل القطط المصابة الفيروس فى الفم والأنف والأمعاء الدقيقة. وتظهر على القطط الصغيرة التى تعرضت للفيروس آلام فى الرئة والأنف والحنجرة.

 

ووجد الفيروس فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى للقوارض لكنه لا يسبب مرضا شديدا، وأظهرت اختبارات الأجسام المضادة أن الكلاب أقل عرضة للإصابة بالفيروس، بينما لم يعثر على أى سلالة للفيروس فى الخنازير والدجاج والبط التى تم تلقيحها بالفيروس.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنها تعمل مع شركائها من أجل التحقق من الدور الذى يمكن أن تلعبه الحيوانات الأليفة فى انتشار الفيروس شديد العدوى.

 

وقالت ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة فى المنظمة، فى مؤتمر صحفى "لا نعتقد أنها (الحيوانات الأليفة) تلعب أى دور فى نقل العدوى، لكننا نعتقد أنه قد يكون من الممكن أن تنتقل إليها العدوى من شخص مصاب".

 

وكانت المنظمة طلبت من الناس عدم إيذاء الحيوانات بسبب تفشى فيروس كورونا، وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ فى المنظمة إن للحيوانات "حقوقها وتستحق أن تعامل بعطف واحترام. إنها ضحايا مثلنا".

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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