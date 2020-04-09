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خبير وبائيات إيطالي: تصفير عدد الوفيات في مايو مرتبط بإبقاء التدابير الوقائية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:23 م
خبير وبائيات إيطالي: تصفير عدد الوفيات في مايو مرتبط بإبقاء التدابير الوقائية فيروس كورونا فى ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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قال إخصائي الأوبئة في مؤسسة بورلو جاروفالو للاستشفاء والعلاج التعليمي في تريستي الإيطالية ، لورينتزو موناستا، أن " إيطاليا اجتازت مرحلة الذروة من ناحية العدوى بكوفيد 19، وستبلغ هدف تصفير أعداد الوفيات في 19 مايو المقبل، لكن الأمور يمكنها أن تتغير إن تم تخفيف معايير التباعد الاجتماعى".

وفي تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإيطالية، أضاف : "هذه التقديرات سنقوم بتحديثها يومياً على أساس بيانات الدفاع المدني والمعهد العالي للصحة".

وذكر موناستا، أن "إجمالي عدد الوفيات المسجل في بلادنا سيصل الى 20300 في 4 أغسطس 2020، لكن يجدر القول إن عدد الوفيات متقلب للغاية، لأن نظام تسجيل الحالات ربما يؤثر قليلاً على النماذج الإحصائية".

وأضاف الخبير، "على أية حال فإن إيطاليا تسجل مستوى مرتفعاً نسبياً بمعدل الوفيات في المناطق الأكثر تأثراً بعدوى كوفيد 19، لكن من المهم أن يكون هناك أفقاً زمنياً للتخطيط، ويجب أن نكرر القول إن النماذج الإحصائية يمكن أن تتغير إذا كان هناك تخفيف للتباعد الاجتماعى".

ويستمر تراجع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ، وارتفاع حالات المتعافين من وباء كوفيد19، وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية "تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين، وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن "هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ"

وأضاف بوريللي "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافي 2099 شخص في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى، وقد انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485"

وأشار المفوض الحكومي الى أن "الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة، فهناك اليوم 3693، (-99) في الـ24 ساعة الماضية، وهو لليوم الخامس على التوالى، أما عدد الحالات الإيجابية حاليًا، فهو 95262 (+1195)، منهم 63084 شخصاً في حجر منزلي، وقد تم إجراء 807125 تحليل مسحة الحلق.

 


ايطاليا

عالم اوبئة

فيروس كورونا

وباء

كوفيد 19

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