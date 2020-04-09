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خالد بن سلمان: عدم تعامل الحوثى بجدية مع كورونا يعرض اليمنيين للخطر

الخميس، 09 أبريل 2020 01:31 م
خالد بن سلمان: عدم تعامل الحوثى بجدية مع كورونا يعرض اليمنيين للخطر الأمير خالد بن سلمان
إيمان حنا

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن  قرار وقف إطلاق النار فى اليمن عكس سعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنها فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وأضاف أن السعودية ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة إنسانية أممية في اليمن، وقال "إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة، وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران".

وأشار أن اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا".

وأكد أنه بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".


كورونا

اليمن

خالد بن سلمان

وباء كورونا

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