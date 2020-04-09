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جنوب أفريقيا.. شاب يتحدى الإصابة بكورونا ويقيم حفل زفافه فى جراج سيارات

الخميس، 09 أبريل 2020 09:45 م
جنوب أفريقيا.. شاب يتحدى الإصابة بكورونا ويقيم حفل زفافه فى جراج سيارات تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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تحدى شاب في جنوب أفريقيا، ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذى يحول دون إقامة حفل الزفاف وأتم زواجه فى مذبح مؤقت بناه فى جراج ملحق بالفناء الخلفى لمنزله.

صور العريس دان ماس (30 عاما) وهو مخرج سينمائي، فيديو للحدث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وقالت العروس جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاما) في المقطع المصور على يوتيوب "التأجيل كان قرارا صعبا للغاية، كنت متوترة جدا لا سيما وأن كل شيء كان جاهزا".

وكان العروسان قد حددا موعد زفافهما أولا يوم 21 مارس، لكن تم التأجيل بسبب إصابة العريس بفيروس كورونا والقيود التي فرضتها الحكومة على التجمعات العامة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال العريس، الذى تعافى منذ ذلك الحين، إن إجراءات العزل العام والحظر الكامل الذى فُرض بعد ذلك في 26 مارس قربا بينه وبين عروسه أكثر، وأضاف لرويترز "أردت بالفعل أن أقوم بشئ احتفالي وعاطفي احتفاء بهذه المناسبة".

وتظهر العروس فى الفيديو مرتدية ثوبا صيفيا مطرزا بزهور، وهي تمشي إلى المذبح حيث أُجريت مراسم صورية لحفل الزفاف.

ويخطط الزوجان الآن لإضفاء الطابع الرسمي على الزواج في ديسمبر.  


كورونا

فيروس كورونا

جنوب افريقيا

عريس مصاب بكورونا

اخبار جنوب افريقيا

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