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تعرف على مسابقات وجوائز وخريظة برامج إذاعة الوادى الجديد فى رمضان

الخميس، 09 أبريل 2020 08:14 م
تعرف على مسابقات وجوائز وخريظة برامج إذاعة الوادى الجديد فى رمضان الدكتور جمال غريب مدير اذاعة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور جمال الدين غريب، مدير عام إذاعة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الخريطة الإذاعية الجديدة الخاصة بشهر رمضان المعظم والتى تضم فى طياتها العديد من البرامج والمسابقات الثقافية والترفيهية والسهرات الرمضانية، منها "إتكيت رمضان جدا"، و"اربعة فى واحد"، وتجربتى "،و"رمضان فى عيونهم"، وغيرها من البرامج الرمضانية الجديدة.

وأوضح جمال، أن الخريطة الإذاعية تشهد هذا العام تنوع وعودة برامج للخريطة مرة آخرى، منها  برنامج على الطبلية الواحاتية، وبرنامج  مكسرات ولست وحدك وليالى رمضان، كما تشمل الخريطة  لعدة  برامج مسابقات بجوائز قيمة للمستمعين بجميع مراكز المحافظة، تتمثل فى ، برنامج الخير فى أمتى ويتضمن تقديم مساعدات عينيه ونقدية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك مسابقة سياحة فى الواحة عن أهم المعالم السياحية فى المحافظة ومسابقة "ورتل القرآن ترتيلا" إضافة إلى البرامج الثقافية والبيئية

وأكد جمال، أن الإذاعة مستمرة فى حملات التوعية الصحية ومتابعة الموقف الراهن الخاص بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، وأن الإذاعة عبر أثيرها سوف تستكمل التوعية الصحية المتعلقة، بهذا الشأن لافتا إلى أن الخريطة الرمضانية للإذاعة سوف تشمل جميع أنواع البرامج فضلا عن الفترات المفتوحة على الهواء لربط المستمعين بالإذاعة بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وتعتبر ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍلإﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﺚ الاذاعى ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎﻡ 1990 ﻭﺗﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻓﻲ 17 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1993.

وتعتبر هى ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺗﻲ والمنفذ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻠﺎﻟﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺎﺫﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ 2 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒح ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ والإرسال 18 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺄﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺄﻋﻤﺎﺭ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ويتم بثها على ﺗﺮﺩﺩ 11843 ﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎﺕ.

 
 
 
وتعتبر ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍلإﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﺚ الاذاعى ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎﻡ 1990 ﻭﺗﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻓﻲ 17 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1993
 
 وتعتبر هى ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺗﻲ والمنفذ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻠﺎﻟﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺎﺫﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ 2 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒح ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ والإرسال 18 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺄﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺄﻋﻤﺎﺭ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ويتم بثها على ﺗﺮﺩﺩ 11843 ﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎﺕ 
 
 
 
 

 


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