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تحية لابن البطل.. زملاء الشهيد أحمد شحاتة يهنئون ابنه فى عيد ميلاده (فيديو)

الخميس، 09 أبريل 2020 02:57 ص
تحية لابن البطل.. زملاء الشهيد أحمد شحاتة يهنئون ابنه فى عيد ميلاده (فيديو) زملاء الشهيد البطل أحمد شحاته
كتب هيثم سلامة

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فى لافتة إنسانية، وجه زملاء العقيد أركان حرب البطل الشهيد أحمد شحاتة، الذى استشهد خلال تأديته عمله وواجبه الوطنى خلال مواجهته الإرهاب، كلمات الرقيقة لنجله "وليد" بمناسبة عيد ميلاده.
 
حيث حرص زملاء دفعة الشهيد أحمد شحاتة، الذى ضحى بروحه من أجل الوطن، تقديم التحية إلى نجله في عيد ميلاده، من خلال فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 
 
زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (1)
 
 
وجاءت بعض الكلمات:"كل سنة وأنت طيب ياوليد وعقبال مليون سنة.. الدفعة 95 دفعة بابا كلهم كانوا عاوزين يبقوا معاك.. بس بيقولكم كل سنة وأنت طيب دلوقتى"، وقال آخر:"كل سنة وأنت طيب يا وليد بطل ابن بطل وإن شاء الله نشوفك زى بابا بالأفول" وتحدث  آخر:"وليد أحمد شحاته ابن البطل الشهيد الله يرحمه كل سنة وأنت طيب ياحبيبى". 
زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (2)
 

زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (3)
 
 
 
زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (5)
 

زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (6)
 
 

زملاء الشهيد أحمد شحاته يهنئون أبنه في عيد ميلاده بأحلى الكلمات (7)
 
 
 

الجيش

الشهيد أحمد شحاته

دفعة الشهيد أحمد شحاته

زملاء الشهيد أحمد شحاته

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