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بريطانيا: الوباء لم يصل لذروته ومن السابق لأوانه رفع الإجراءات

الخميس، 09 أبريل 2020 06:43 م
بريطانيا: الوباء لم يصل لذروته ومن السابق لأوانه رفع الإجراءات دومينيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأضاف للصحفيين، أن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وقال راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يتواصل معه مطلقا منذ أن تسلم مهامه، مشيرا إلى أنه يملك سلطة كافية لاتخاذ أي قرارات مهمة في غياب جونسون.

 

وردا على سؤال عما إذا كان تحدث مع جونسون منذ تولى مهامه، قال راب "ليس بعد، أعتقد أن من المهم تركه للتركيز على التعافى لا سيما أثناء وجوده فى العناية المركزة"، مضيفا "لدى كل السلطة التي أحتاجها لاتخاذ القرارات".


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