اليوم السابع
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الكرملين يدعو لتحرك منسق مشترك بشأن أسواق النفط العالمية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:16 م
الكرملين يدعو لتحرك منسق مشترك بشأن أسواق النفط العالمية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، قبيل اجتماع بين أوبك ومنتجين من خارجها، إن روسيا تريد تحركا منسقا مشتركا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستشارك في اتفاق، أشار الكرملين إلى تعليقات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي عن أن إبرام اتفاق جديد سيكون ممكنا بالكاد بدون انضمام دول أخرى.

وكان قد أعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية عن استعداد بلاده لخفض إنتاجها النفطى بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج فى الربع الأول من 2020، ويأتى ذلك قبل اجتماع اليوم الخميس، لدول تحالف "أوبك+" لبحث سوق النفط، وقال المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية:" إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من العام الماضي، لافتا إلى أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب".


أسواق النفط

الكرملين

اوبك

بوتين

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